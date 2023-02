Quatre à table : un menu tout fromage

Pierre Coulon gère une laiterie en plein Paris (Île-de-France). Il propose des yaourts et des fromages qui sont, pour certains, fabriqués sur place. On y trouve en tout une centaine de références. À cinq euros la pièce, c'est une entrée parfaite qui se tartine sur du pain grillé avec un peu de miel. La suite aura des accents corses avec un fromage emblématique, le brocciu. La part coûte 6,25 euros. Et se prépare avec une omelette. Et pour un dessert très gourmand, un pot de fromage blanc coûtant près de 5,80 euros. Au total, près de 17 euros pour un menu tout fromage. Il y a encore quelques petites choses à prendre sur le marché. Chez un collègue fromager, on prend six œufs, de la crème entière liquide et de la crème crue. Il nous faudra tout de même quelques fruits tels qu'une poire, une pomme, une batavia, quelque noisettes et un bouquet de menthe. Pour la préparation, nous allons commencer par une entrée craquante, toute simple avec du pain toasté, sur lequel on mettra du miel et du fromage de chèvre frais pour une touche sucré-salé. Découvrez la suite de notre menu tout fromage en images. TF1 | Reportage E. Tran, J.Y. Chamblay