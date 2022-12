Quatre à table : un menu tout soupe

Au marché, l’œil du chef se pose sur une barquette de haricot tarbais. Il va les utiliser pour faire l'entrée. On y ajoute quelques châtaignes et des champignons de Paris. La suite de ce repas hivernal devrait nous réchauffer : cerfeuil, rutabaga, topinambour, panais, carotte, navet blanc. Place au dessert : deux clémentines, une pomme, une poire... Maintenant, direction le boucher. Et pour finir, nous passons chez le fromager pour acheter un morceau de parmesan. En cuisine, Simone Zanoni nous concocte un cappuccino de haricots pour l'entrée. La recette est longue, mais elle en vaut la peine : une heure et demi de cuisson pour les haricots, de la couenne pour donner du goût et du parmesan pour la gourmandise. On les passe ensuite au mixeur pour les mousser. Les champignons et les châtaignes juste rôtis vont apporter du croquant. Passons au plat principal : du minestrone avec un bouillon à base d'épluchure. Les légumes ont d'abord été revenus et prennent tout leur goût avec du concentré de tomate, la croûte du parmesan, le bouillon et quelques pâtes. Enfin, pour le dessert, on aura une soupe de fruits. TF1 | Reportage E. Tran, J.F. Drouillet