Quatre à table : un menu vitaminé et poétique

À seulement 28 ans, Mory Sacko possède un parcours fulgurant, une étoile montante de la gastronomie. Avec 30 euros, il va nous concocter une cuisine savante sous des abords simples. Pour cela, direction le poissonnier pour avoir une idée d'entrée et on en sort avec deux maquereaux. Ensuite, une boîte de six œufs pour le plat principal. Chez le maraîcher, nous avons pris du basilic, du romarin, une botte d'oignons nouveaux, un piment doux et deux carottes. Pour le dessert, les fruits secs sont mis à l'honneur. La préparation du maquereau nécessite un ingrédient inattendu : la patience. Il a l'intention de préparer le poisson en escabèche. Il s'agit d'une marinade à base de vinaigre de vin blanc. Le chef la fait voyager avec des épices et le bouillon va juste saisir le maquereau. Comme les chefs japonais, Mory aime les sous cuisson. Le plat principal sera végétarien. À base d'œuf mollet et d'épinards, il s'inspire d'une recette de plusieurs pays d'Afrique. Tout en légèreté, le dessert sera à base de miel et de lait ribot. Suivez les préparations en images.