Quatre à table : un pique-nique gourmand

Pour notre Quatre à table de ce samedi, Raphaële Marchal, auteur de "Passion pique-nique", a accepté de relever notre défi. Avec un budget de 30 euros, elle nous a concocté un pique-nique gourmand pour quatre personnes. Au menu : une tarte sucrée salée accompagnée d'une salade fraîcheur pour le plat et un biscuit moelleux aux mirabelles en guise de dessert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/08/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.