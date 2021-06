Quatre à table : un pique-nique savoureux

Pour notre Quatre à table de ce samedi, le chef David Gallienne nous emmène au marché de Vernon en Normandie. Notre première halte se fait chez son poissonnier pour acheter des sardines. Ensuite, direction la crèmerie pour acheter du fromage blanc, de la crème et des œufs. Puis, nous nous rendons chez le primeur pour prendre de la betterave, des oignons nouveaux, des échalotes grises, des radis colorés ainsi que des fraises et des rhubarbes de saison. Le chef nous emmène aussi dans son potager pour cueillir des aromates comme du basilic et des fleurs d'agastache. En cuisine, nous passons une partie des sardines sur le grill du four avec un filet d'huile d'olive pendant 30 secondes pour préparer des croques-sardines. Le reste est mixé avec le cabillaud et un blanc d'œuf pour la farce. Nous concoctons ensuite une salade de radis et l'assaisonnons avec les produits du maraîcher. Pour le dessert, nous préparons un cheese-cake. Nous réalisons également une compotée de rhubarbe adoucie par les fraises et les fleurs d'agastache.