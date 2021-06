Quatre à table : un plat équilibré pour un menu typique de Nice

Pour notre Quatre à table du jour, Aude Bertaux nous a donné rendez-vous au marché de la Libération, là où l’on peut se procurer des produits authentiques. Pour l’entrée, il nous faut douze fleurs de courgette, un bouquet de basilic et du mesclun. On achète également des sardines, deux bottes de blette, une botte de cébette, un pied d'ail et du parmesan pour le plat principal. Enfin, des citrons pour le dessert. Un apéro improvisé en cours de route et direction cuisine pour les préparations. Les fleurs de courgette donnent le meilleur d'elles-mêmes dans une pâte à beignet légère à base de farine, de Maïzena et d'eau glacée pour le croustillant. Elles sont parfaites en entrée. Plus l’huile où on les fait frire est chaude, moins les fleurs seront grasses. Penser ensuite à la préparation du dessert : des tartes au citron de Nice. Pour la crème, il faut chercher un équilibre entre le sucré et l'acide. Notons que les citrons sont non traités car on utilise le zeste. Pour terminer, blette, cébette, ail et parmesan serviront de farce pour les sardines qui ont été désarêtées.