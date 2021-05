"Quatre à table" : un repas 100% fourme de Montbrison

Nous avons l'habitude dans notre Quatre à table : un budget de 30 euros pour réaliser un menu pour quatre personnes. Ce samedi, c'est le chef Stéphane Sanial qui va relever le défi. Il a choisi de nous concocter des plats autour de la fourme, le produit emblématique de Montbrison. D'ailleurs, il n'a pas hésité à le choisir chez un agriculteur-producteur-fermier. Ce bleu tendre est fabriqué dans la Loire depuis le Moyen-Âge. Avec la fourme, nous avons acheté du lait cru, des renettes, de la crème, des petits pois fraîchement ramassés, un céleri, un oignon, des épinards, des patates douces, des oeufs, des escalopes de veaux et quelques tranches de lard pour réaliser le festin. Pour les cuisiner, nous nous sommes rendus dans le Mont du Foret, perché à 700 mètres d'altitude. Notre chef originaire de Saint-Etienne s'y est installé, dans son "Auberge de la Grand Font", il y a douze ans. Notre menu : bouillon de cosses de petits pois et chantilly à la fourme en entrée, paillard de veau, celerisotto à la fourme et son pesto de salade pour le plat principal et crème brûlée à la fourme et patate douce au dessert. Quid de la préparation ?