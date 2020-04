Quatre à table : un repas de fête pascale à la mode italienne

Ce samedi, le chef Simone Zanoni nous a concocté un bon repas de fête pascale à la mode italienne. Pour l'entrée, il a préparé des légumes de saison avec un peu de sauce vinaigrette. Pour le plat principal, il a fait des tagliatelles à la sauce fromage. Et pour le dessert, il a réalisé un tiramisu. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 11/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.