Quatre à table : un repas familial et gourmand

Père de deux jeunes enfants, le chef Julien Duboué est un papa gâteau. Pour notre Quatre à table, il nous concocte un repas familial et gourmand. Au menu, il y aura du bouillon de champignon en entrée, un plat principal en deux versions et une tarte poire chocolat pour le dessert. Au marché, nous faisons un tour à la poissonnerie, chez le maraicher et à l'épicerie pour acheter les ingrédients. Puis, direction la cuisine où nous préparons le bouillon. Dans une casserole, mettre l'ail émincé, les queues de champignons, quelques lamelles de magret, une pincée de piment d'Espelette et un peu de vinaigre balsamique dans une casserole. A côté, le chef prépare une crème d'herbes avec du cresson, du persil et de la crème liquide. Pour les enfants, ce sera des pâtes cuites dans un bouillon hyper parfumé. Pour le plat principal, les potimarrons sont rôtis au four avec le poisson. Enfin le dessert consiste à cuire les poires dans un sirop puis les verser sur une pâte feuilletée avec une crème classique et quelques morceaux de chocolat.