Quatre à table : un repas vitaminé

La transition entre l'hiver et le printemps est une période riche en couleurs sur les étals des marchés. Les chefs Christophe Le Cordier et Jean-François Maleyran nous ont donc concocté un menu vitaminé, coloré et savoureux pour notre Quatre à table de ce samedi. En entrée, une tarte fine aux légumes et crudités. Pour le plat principal, place au filet de poulet farci aux échalotes et aux champignons de Paris, et un tartare de kiwis et poires nappée d'un sirop de sucre et d'eau en guise de dessert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 14/03/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 14 mars 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.