Quatre à table : un velouté de fanes de carottes

Ce samedi 13 janvier 2018, Julie Alves, blogueuse culinaire, nous a préparé un repas équilibré et délicieux en produisant le moins de déchets possible. Au menu : un velouté de fanes de carottes en entrée, filet mignon et pommes de terre rôtis en plat principal et compote de pomme parfumée à la vanille en dessert. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/01/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 janvier 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.