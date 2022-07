Quatre à table : une recette rochelaise traditionnelle et de saison

Cuisinier pêcheur, c’est ainsi que se définit lui-même Christopher Coutanceau. Il défend une pêche durable, respectueuse du cycle de la nature, et attend scrupuleusement pour travailler chaque espèce qu’arrive la pleine saison. Ce samedi, on va faire honneur à une recette traditionnelle locale de saison à La Rochelle (Charente-Maritime) : une mouclade. Première halte à la poissonnerie pour se procurer un kilo de moules de Charron et quatre beaux maquereaux. Du côté des fruits et légumes, c’est un festival de couleurs : rouge tomate, jaune citron, haricots verts... On y ajoute un poivron rouge, deux courgettes, une carotte, de la rhubarbe et une barquette de framboises. Enfin, un pot de crème fraîche à la crèmerie. Une fois les courses terminées, direction cuisine. Au menu : une mouclade rochelaise en entrée et des filets de maquereau en vinaigrette croquante de légumes pour le plat principal. Pour terminer, le chef nous propose une douceur de fin de repas à la fois moelleuse et croustillante : rhubarbe, framboises et sablés croquants. TF1 | Reportage É. Tran, G. Vuitton