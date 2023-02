Quatre blessés graves : Pierre Palmade impliqué dans un accident

Vendredi soir, vers 22 heures, les dépanneuses évacuent les véhicules impliqués dans un accident. Leur état témoigne de la violence du choc. Dans une Renault Laguna se trouvait une femme enceinte, son frère et son enfant âgé de six ans. Pierre Palmade, lui, conduisait la Peugeot 3008 qui est complètement détruite. L'accident est survenu vers 19 heures moins le quart, à près de 50 kilomètres au-dessus de Paris (Île-de-France) et sur une route nationale à deux voies, à hauteur de la commune de Villier-en-Bière. Pierre Palmade réside à moins de dix kilomètres du lieu de l'accident. Le choc s'est produit alors que les deux véhicules étaient sur le point de se croiser. L'humoriste, qui était au volant, s'est déporté pour venir percuter de plein fouet la femme enceinte et ses passagers. Ils ont, ensuite, été percutés par une troisième voiture, mais son conducteur, âgé de 80 ans, n'est que légèrement blessé. Pour les trois occupants de la Renault, en revanche, les pronostics vitaux sont engagés. L'enfant de six ans est pris en charge à l'hôpital Necker à Paris. Tandis que sa mère et son oncle ont été transférés à l'hôpital Beaujon de Clichy. Quant à Pierre Palmade, il avait été admis dans un état critique à l'hôpital de Kremlin-Bicêtre. TF1 | Reportage D. Piereschi, B. Rey