Quatre enfants disparus dans la jungle : la Colombie suspendue aux recherches

Les militaires s'adressent, en priorité, à Lesly, l'aînée de la fratrie. A-t-elle pu veiller sur ses frères et sœurs de neuf, quatre et onze mois, dans cette vaste jungle amazonienne ? Jour et nuit, mobilisés sur terre avec des chiens renifleurs ou dans les airs, une centaine de militaires diffusent le message enregistré par leur grand-mère. Car il s'agit de résoudre l'énigme de leur disparition depuis le crash de leur avion, le 1er mai dernier, au milieu de son parcours entre Araracuara et Solano. Il a fallu attendre près de quinze jours avant de retrouver la carcasse du petit Cessna planté à la verticale. Très vite, les secours ont aussi pu identifier le corps des trois adultes qui les accompagnaient : les deux pilotes et leur mère, Magdalena. Mais aucune trace des enfants, si ce n'est, au fil des derniers jours, des indices encourageants, retrouvés à plus de trois kilomètres de l'avion : un biberon, un fruit de la passion entamé, un abri de fortune et une paire de ciseaux. Leur père, Manuel Ranoque, interrogé par la chaîne Caracol TV, veut absolument croire à une fin heureuse. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F. Leenknegt, S. Cherifi