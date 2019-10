Que boivent les Français ?

En moyenne, nous prenons deux verres et demi d'alcool par jour. C'est deux fois moins que dans les années cinquante, où l'on buvait jusqu'à six verres par jour. Si on regarde de plus près ce qu'il y a dans les verres des Français, un verre d'alcool consommé sur dix est du whisky. Juste devant, on retrouve la bière, avec deux verres sur dix. Et à la première place du podium, c'est encore et toujours le vin, avec six verres sur dix. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.