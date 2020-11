Que change l'élection de Joe Biden pour la France ? La mise au point de François Lenglet

Dans la forme, il y aura des changements, avec une méthode adoucie. La Maison Blanche vociférait. Imprévisible sous l'ère Trump, elle va désormais discuter. Mais sur le fond, les États-Unis resteront déterminés par leurs seuls intérêts. En matière commerciale par exemple, la guerre des taxes, sur les ventes d'Airbus, d'acier, de vin et des fromages français, est bien antérieure à Donald Trump. Elle subsistera avec Joe Biden. Une guerre qui est problématique parce que les États-Unis sont les premiers marchés à l'export de l'Allemagne et le second poids à la France. Restent inchangées aussi les sanctions frappant les entreprises françaises qui font du commerce avec les pays interdits par Washington comme l'Iran ou la Russie. BNP Paribas a par exemple dû payer une amende de neuf milliards de dollars, non pas sous la présidence Trump mais sous celle d'Obama. Sur le plan stratégique, pour les États-Unis, l'Europe semble un peu le monde d'hier. Celui d'aujourd'hui, c'est l'Asie et sa croissance, c'est la rivalité avec la Chine pour la suprématie planétaire. Le basculement américain de l'océan atlantique vers le pacifique n'est pas prêt de s'interrompre. Mais il se fera désormais avec le sourire pour consoler les Européens.