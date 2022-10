Que disent les soldats russes à leur famille ?

Le désespoir et la colère, voilà ce que les autorités ukrainiennes ont capté en enregistrant des appels téléphoniques de soldats russes à leurs familles. Des soldats, qui parfois, se demandent ce qu’ils font sur le front. Des témoignages recueillis secrètement depuis des mois, parfois dans des circonstances dramatiques, comme à Boutcha. Pendant deux mois, grâce au profil des soldats sur les réseaux sociaux, le New York Times vérifie chaque coup de fil, chaque numéro de téléphone sur les listes d’enregistrement fournies par l’Ukraine et garantit la véracité des confessions faites par ces soldats russes à leurs familles. Il est difficile de dire si ces écoutes fournies par l’Ukraine révèlent un sentiment général au sein des troupes russes, mais le moral semble atteint. La remise en cause du pouvoir central russe et de son président se fait très rare dans ces extraits, mais elle existe. “Poutine est un imbécile. Il veut envahir Kiev. On n’a aucune chance…”, cette phrase d’un soldat russe pleine de conviction a été enregistrée par les Ukrainiens il y a déjà plus de six mois. TF1 | Reportage S. Millanvoye, Y. Taoufik, S. Jou