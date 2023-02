Que faut-il attendre du nouveau TGV ?

Pour l'instant, il est tout blanc et fait encore un peu trop de bruit. Pour David Goeres, directeur de projet - TGV M à la SNCF, l'objectif est de faire le TGV le plus silencieux pour ne pas gêner les riverains. À l'oreille, il est difficile de faire la différence entre l'ancien TGV et le nouveau. Qu'en sera-t-il du confort à l'intérieur ? À ce stade, le train est bardé de capteurs, 200 km de câbles, un peu de moquette sur les escaliers. Mais sinon, c'est un vrai chantier, avec même des bancs dans une salle de réunion improvisée. Malgré tout, nous avons obtenu quelques indiscrétions, comme l'a décrit Florence Rousseau, directrice marketing - TGV M à la SNCF dans le 20H de TF1. L'intérieur des voitures sera révélé dans un an. Pour l'instant, on sait seulement à quoi ressembleront les sièges. Ils seront plus fins, plus confortables, comme celui du conducteur. Dans la cabine, on trouve moins de boutons, mais plus d'écrans qu'avant. Ce TGV embarquera 140 passagers de plus que l'ancien en consommant 20 % d'électricité en moins, grâce à son nouveau nez aérodynamique. Le futur TGV a été testé en République Tchèque pendant six mois sur un circuit ferroviaire de 13 km, unique en Europe. À 320 km/h maximum, il ne roulera pas plus vite. Il sera modulable comme son nom l'indique (TGV M). TF1 | Reportage P. Gallaccio, V. Pierron