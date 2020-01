Que pensent les Britanniques du retrait de Harry et Meghan ?

Le prince Harry et Meghan retrouvent leur indépendance. Ils restent duc et duchesse de Sussex, mais ils perdent leur titre d'altesse royale. Dorénavant, ils n'auront plus le droit de faire couvrir leurs frais par les contribuables. Le couple va également devoir rembourser les frais et les travaux effectués dans leur résidence de Windsor. Les Britanniques ont témoigné au micro de notre équipe devant le palais de Buckingham. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/01/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.