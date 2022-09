Que pèsent les voyages d'affaires ?

Moteur à plein régime sur le tarmac, les décollages s'enchaînent. Sébastien Dubreuil est à la tête d’une flotte composée d’une dizaine de petits avions. Sur les 3 000 heures de vols que réalise sa compagnie tous les ans, 90% concernent des vols d’affaires. Il y a parmi ses clients de nombreux entrepreneurs, mais pas seulement. En France, le secteur emploie 100 000 personnes. Sur l’année 2021, on recense près de 243 000 départs et arrivées d’avions d'affaires sur le territoire, soit une croissance de 2,5% par rapport à 2019. C’est un engouement, que constate aussi Sébastien. Ce chiffre pourrait encore gonfler. Car depuis l’interdiction des vols commerciaux entre deux destinations accessibles en moins de deux heures et demie en train, le nombre de créneaux des compagnies a fendu. Il y a de plus en plus de cadres se rabattent sur l’aviation privée. Avec ses 480 avions d’affaires, la France se situe loin derrière les Etats-Unis qui en comptent 22 000. TF1 | Reportage L. Merlier, P. Corrieu, N. Hesse