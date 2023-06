Que peut-il se passer pour l'assaillant dans les jours qui viennent ?

Selon toute vraie semblance, l'individu devrait être mis en examen, le samedi, 10 juin 2023, après avoir été présenté à un juge. C'est un mis en examen pour tentative d'assassinat. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'effectivement, à l'heure actuelle, le parquet anti-terroriste n'a toujours pas été saisi. Et concernant l'état mental de l'agresseur, il y a eu deux expertises, une dans la soirée du jeudi 8 juin, et l'autre ce vendredi 9 juin, dans la matinée. Chacune a laissé entendre qu'il est en capacité de répondre aux enquêteurs. Les enquêteurs, eux, sont plusieurs à le dire et à estimer, en cette soirée du jeudi 9 juin, que pour l'instant, l'homme ne collabore pas et ne donne pas d'explication. TF1 | François-Xavier Ménage