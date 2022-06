Que reste-t-il du paquebot France ?

Le gros, la pin-up, monsieur, ... chacun avait un surnom affectueux pour ce paquebot. France a relié Le Havre à New York, de 1962 à 1974. Une fierté française, c'est un palace sur l'Atlantique accueillant les stars du monde entier. Les plus riches logent dans ces cabines spéciales, au top de la modernité. Ils ont à leur disposition une télévision, un téléphone, et même la climatisation. Quant à la classe touriste, la seconde, les chambres sont plus petites, mais lumineuses. Pendant la traversée, de nombreux salons, cinémas, théâtres sont à découvrir. Sur le pont, les passagers disposent d'une piscine couverte et suffisamment d'espace pour parfaire leurs bronzages. Daniel Lecompte était coiffeur-remplaçant sur le France et il se souvient surtout des soirées. La légèreté, le fast, que reste-t-il de ce décor ? Nous l'avons en partie découvert sur le port du Havre. Le quai est désert. En gare n°1, le musée maritime et portuaire entrepose un trésor. Il s'agit des lettres d'origine du nom du France. Ils mesurent 2,5 m de hauteur et sont entièrement restaurés. C'est un symbole d'un paquebot de légende, mais aussi d'un rêve qui va prendre fin très brutalement. T F1 | Reportage O. Fichet, F. le Goïc