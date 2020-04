Que sait-on du plan de déconfinement ?

Le Conseil scientifique a publié samedi soir certains points-clés qu'il faudrait respecter pour le déconfinement. Le port du masque est indispensable en toutes circonstances. D'ailleurs il devra être proposé, accompagné de solution hydroalcoolique, dans les lieux qui reçoivent du public, sous peine d'être fermé. Le Conseil a également recommandé de maintenir le télétravail autant que possible. Quid de la nouvelle distanciation sociale ? Quand pourra-t-on voyager à l'étranger ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.