Que sait-on sur la variole du singe ?

Pour l'Organisation mondiale de la santé, il y a urgence face à la variole du singe. Les pays doivent déclencher une série d'actions pour endiguer l'épidémie, notamment en Europe qui recense 80% des cas hors continent africain. En tête de liste, l'Espagne qui a annoncé samedi un deuxième décès dû au virus. Vient ensuite la France qui compte près de 2 000 cas. Selon Santé publique France, presque tous les cas recensés sont des hommes de 30 à 45 ans. Ils présentent les mêmes symptômes : de fortes fièvres et des lésions sur le corps. Quant à la transmission du virus, la plupart des cas l'ont attrapé après des rapports sexuels. Néanmoins, il ne s'agit pas de la seule mode de transmission. À l'heure actuelle, une seule population est visée par la campagne de vaccination : des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes ou fréquentant des lieux de prostitution. Plus d'une centaine de centres sont ouverts, mais selon les infectiologues, il faut accélérer la cadence. En cas de contamination ou de doute, il faut consulter un médecin le plus rapidement. La période d'isolement est de trois semaines. TF1 | Reportage L. Adda, J. Duong, D. Riquois