Que sait-on sur le variant Omicron ?

Son nom est Omicron. Détecté en Afrique du Sud fin novembre, il était majoritaire en France fin décembre. Mais que savez-vous de ce nouveau variant notamment sur les symptômes qu'il provoque ? Oubliez les pertes de goût et d'odorat. Elles sont beaucoup moins fréquentes avec Omicron. Nez qui coule, mal de gorge... Ces symptômes seraient plutôt ceux d'un gros rhume peut-être, car nous commençons à être protégé du virus en raison notamment de la vaccination. Omicron s'attaquerait davantage aux bronches qu'au poumon. Cela expliquerait qu'il soit contagieux. C'est la première chose que nous savons sur son profil. Le variant est au moins deux fois plus transmissible que Delta. Mais de premières données suggèrent qu'il serait moins dangereux. C'est-à-dire qu'il impliquerait moins de formes graves. Dès lors, faut-il revoir les règles d'isolement ? Aujourd'hui, une personne positive doit s'isoler 10 jours. S'il agit d'Omicron, ses cas contact devront faire de même pendant une semaine jusqu'à 17 jours s'ils vivent sous le même toit. Avec des millions de personnes concernées chaque semaine, les autorités craignent une désorganisation de la société. L'isolement pourrait donc être réduit. Un pari risqué comme l'explique le Dr Anne Sénéquier, co-directrice de l'Observatoire de la Santé mondiale - IRIS, au micro du 20h de TF1 dans la vidéo en tête de cet article. L'Angleterre, l'Espagne et le Portugal ont déjà revu à la baisse leur durée d'isolement. Les Etats-Unis sont passés de 10 à 5 jours. Selon nos informations, le ministre de la Santé donnera dimanche le détail de ces nouvelles règles en France. TF1 | Reportage M. Verron, S. Maloiseaux, S. Humblot