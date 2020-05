Que sait-on sur... l'origine du virus ?

Le coronavirus n'a pas encore livré tous ses secrets. Pour les services de renseignements américains, le virus du Covid-19 n'a pas été créé par l'homme ou modifié génétiquement. Autre hypothèse, une erreur de manipulation dans un laboratoire chinois que Donald Trump a pointé du doigt. Un virologue de l'Institut Pasteur est pourtant formel, pour lui, le coronavirus a des origines naturelles et il est même très ancien. Comment est né ce virus qui a changé nos vies ? D'origine humaine ou animale ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 01/05/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 1er mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.