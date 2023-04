Que valent les sucres alternatifs ?

Sirop d'agave, stévia ou encore rapadura, ces noms ne vous disent peut-être rien. Pourtant, tous sont des sucres alternatifs. Ils seraient meilleurs pour notre santé que le bon vieux sucre blanc. Mais que valent-ils vraiment ? Sont-ils la solution pour manger moins sucré ? Pour la savoir, nous en avons testé plusieurs dans des gâteaux au chocolat. Les Français consomment l'équivalent de dix morceaux de sucre blanc par jour, soit le double de ce que préconise l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Alors, la cheffe que nous avons rencontrée cherche, depuis quelques années, à le remplacer. "Manger du sucre tous les jours, c'est nocif. C'est pour ça que l'alternative est intéressante à utiliser au maximum", affirme Chloé Saada. Une fois sortis du four, les gâteaux sont identiques. Mais qu'en est-il du goût ? Lequel préférez-vous ? Très vite, l'une des recettes se distingue. À l'unanimité, votre gâteau favori est celui préparé avec du sucre blanc. Pour les deux autres, tout n'est pas perdu, car ils sont malgré tout appréciés. Dans les rayons, les sucres alternatifs prennent de plus en plus de place, malgré des prix élevés. Comptez environ 20 euros le kilogramme de stévia, contre 2 euros pour du sucre blanc. Mais comment sont fabriqués ces produits ? Que contiennent-ils ? Éléments de réponse dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Deschateaux, K. Betun, T. Gathy