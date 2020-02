Que valent les tests de QI ?

Mis au point pour la première fois en 1905 par deux psychologues français, le test de quotient intellectuel ou QI est devenu de nos jours une tendance de société à laquelle les parents ont recours pour mesurer l'intelligence de leurs enfants. Mais que vaut-il vraiment ? Le niveau est-il en train de baisser comme on l'imagine souvent ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/02/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 7 février 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.