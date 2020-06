Que vont devenir les A380 placés en retraite anticipée ?

La crise économique qui secoue le monde de l'aérien a cloué au sol la plupart des A380. L'avion n'est plus rentable. Après l'annonce de l'arrêt de sa production par Airbus, Air France a décidé d'abandonner sans attendre cet appareil trop gros et trop polluant. Aujourd'hui, la compagnie a organisé son tout dernier vol en A380 pour un voyage symbolique. Elle a invité certains salariés à bord pour ce baroud d'honneur.