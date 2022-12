Québec : la magie de l'automne

Comment ne pas tomber amoureux du Québec à l’automne, quand juste avant l’arrivée du grand froid, les forêts se parent de leurs couleurs les plus flamboyantes. À cette période de l’année, seuls les sapins restent verts, les autres essences oscillent entre le jaune, l’orange et le rouge vive pour l’érable, l’arbre emblématique du Canada. Voler en hydravion nous a permis d’observer attentivement le décor, ses forêts et ses lacs, il y en a un demi-million au Québec. Sébastien a beau survoler plusieurs fois par jour ces paysages, il ne s’en lasse jamais. Au Sud du Québec à l’automne, il y a un autre rouge, presque aussi flamboyant que celui des feuilles d'érable, la canneberge, un fruit qui est très populaire en Amérique du Nord. Une baie récoltée de manière atypique, les champs sont inondés, les canneberges bien mûrs se détachent des arbustes et remontent à la surface. Le Québec est l’un des plus gros producteurs de canneberge. Les fruits sont envoyés partout dans le monde et servent à faire du jus, chez nous en France, ou des sauces pour accompagner les repas de la fête de fin d’année aux États-Unis. TF1 | Reportage A. de Précigout, A. Ponsard