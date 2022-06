Québec : la province où les ados travaillent

Pour un Français en visite à Montréal, le passage en caisse dans les supermarchés a parfois de quoi surprendre. C'est le cas notamment de Julia et Anthony, tous les deux 14 ans. Ils ne sont pas en stage d'observation. La première est caissière et le second emballeur qui met les courses des clients dans les sacs. Travailler à 14 ans, au Québec, ça ne surprend pas vraiment les clients. Julia et Anthony travaillent une vingtaine d'heures par semaine et touchent environ 1 100 euros par mois. Sur les 85 employés de ce supermarché québécois, quatre ont moins de 16 ans. Et d'autres jeunes pourraient arriver parce que le patron a encore cinq postes à pourvoir. Au Québec, il n'est pas le seul à chercher des bras. Dans cette province du Canada, le taux de chômage est extrêmement bas, à peine 4%. Et cela pose des problèmes aux employeurs pour trouver de la main d'œuvre. Alors, les panneaux de recrutement fleurissent un peu partout dans la région. Restauration, grande distribution... Au total, 240 000 postes sont à pourvoir au Québec où il y a une grande pénurie de main d'œuvre. Dans ce contexte, l'emploi des enfants s'est considérablement accéléré ces derniers temps. C'est le cas d'Arnaud qui vient d'être embauché par une boulangerie juste à côté de son école. Au Québec, il n'y a pas d'âge légal minimum pour travailler. En dessous de 14 ans, il faut simplement l'autorisation écrite d'un parent. Alors, certaines voix s'élèvent contre cette absence de cadre légal. La suite du reportage dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. De Précigout, J. Profeta