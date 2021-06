Quel avenir pour la réforme des retraites ? L’analyse de François Lenglet

Le projet des retraites à point est mort. Pour la première fois, selon François Lenglet, spécialiste économie de TF1, le chef de l'État prend acte du fiasco de 2019. Mais plusieurs raisons le poussent à reprendre bientôt l'initiative. D'abord, pour satisfaire ses électeurs en garnissant un bilan de réforme qui en a bien besoin parce qu'il a été contrarié par les Gilets jaunes et par l'épidémie. Ensuite, pour éviter une crise avec l'Allemagne qui s'alarme de la dérive de nos comptes budgétaires. Une nouvelle réforme des retraites mettrait un terme au fameux "quoi qu'il en coûte" et en serait la première facture. Cette dernière, envoyée avant la présidentielle, devrait être payée après de façon très progressive sous la forme d'un allongement de la durée de carrière pour les générations les moins âgées. Il ne s'agit pas de procéder avec l'âge pivot incompréhensible, mais en retardant l'âge légal de la retraite aujourd'hui fixé à 62 ans. Un tel procédé permettrait d'enjamber la présidentielle et de parer aux reproches d'inaction. Pour faire bonne mesure, on envisage de relever en contrepartie les petites pensions. En ce qui concerne des régimes spéciaux, s'y attaquer à nouveau autrement que de façon symbolique, ça serait prendre le risque d'une crise sociale.