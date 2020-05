Quel bilan pour la gestion de crise sanitaire par Donald Trump à l'approche des présidentielles ?

Samedi, le président américain a dénoncé les émeutes qui ont eu lieu à Minneapolis suite au décès de George Floyd, comme étant l'oeuvre de pilleurs et d'anarchistes. En revanche, il n'a pas évoqué les réformes qu'il faudrait engager d'urgence pour que les droits des Afro-américains soient mieux respectés. En pleine pandémie de coronavirus, il a invité ses sympathisants à se rassembler devant la Maison-Blanche. Cette décision nuira-t-elle à son bilan à l'approche des présidentielles ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 31/05/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 31 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.