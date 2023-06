Quel contrôle technique pour les deux-roues ?

La sécurité, les émissions polluantes et les nuisances sonores... Trois priorités à vérifier pour le futur contrôle technique des deux-roues. C'est quatre fois moins de points à surveiller que pour les voitures. "Pour la sécurité, on vérifie notamment les fuites au niveau de la fourche, l'état des plaquettes de frein et l'usure des pneumatiques", explique Kevin Chesnot, directeur général du garage deux-roues DMS à Suresnes (Hauts-de-Seine). Scooters, motos... Quatre millions de deux-roues sont concernées. Seules les motos à usage sportif, qui ne circulent pas sur la voie publique, en sont exemptées. Le contrôle technique devra être réalisé cinq ans après la première mise en circulation, puis tous les trois ans, pour un montant d'environ 50 euros. C'est injustifié, selon la Fédération Française des Motards en Colère, Paris et Petite Couronne (FFMC PPC). "Sur un deux-roues motorisé, les points de contrôle sont tous illisibles à l'œil nu, contrairement à une voiture, où il faut démonter pas mal de choses. Donc, on n'a pas besoin d'un spécialiste pour faire le tour de notre moto en 15 minutes et nous prendre 50 euros. On estime que c'est une véritable raquette", déplore son coordinateur, Jean-Marc Belotti. Dans certains centres de contrôle technique, il va falloir acheter des équipements, recruter et former du personnel. "Pour les motos, on ne sait pas encore s'il va falloir une formation mécanique moto. La prise en main d'une moto, c'est très compliqué", affirme Franck Beurier, responsable du centre de contrôle technique "Dekra" à Bagneux (Hauts-de-Seine). Une consultation publique est lancée jusqu'au 22 juillet. Le contrôle technique des deux-roues sera ensuite appliqué dès le premier trimestre 2024. TF1 | Reportage N. Ly, A. Barth, S. Humblot