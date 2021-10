Quel coût pour le "bouclier tarifaire" ? François Lenglet fait les comptes

Curieusement, ce dispositif ne coûtera rien à l'État. Pour le gaz, le blocage des prix va coûter de l'argent aux distributeurs. Engie va vendre son produit moins cher qu'il ne l'achète. Mais ce groupe industriel énergétique français se rattrapera plus tard en ne répercutant pas les futures baisses de cours. Autrement dit, au lieu de faire payer le consommateur tout de suite, on lui fait crédit en étalant dans le temps leur enchérissement. Pour l'électricité, la baisse des taxes devrait être compensée par l'augmentation des profits d'EDF, société publique qui verse ces dividendes à l'État. Quant à la rallonge du chèque énergie de 100 euros pour près de six millions de foyers français aux revenus modestes, il va coûter en apparence 600 millions d'euros. Mais ça sera financé par des rentrées de TVA supplémentaires causées par l'augmentation des prix avant le blocage. On pourrait se plaindre de cette parcimonie de l'État. Reste que ce dernier est le contribuable, et faire payer le contribuable pour épargner le consommateur, ça ne serait qu'un trompe-l'œil. Parce qu'une augmentation des prix, qu'elle figure sur une facture ou sur une feuille d'impôts, elle arrive à la même adresse.