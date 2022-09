Quel héritage laisse la Reine Elizabeth II ?

Des châteaux emblématiques, des bijoux et des œuvres d'art de la collection privée de la reine, des chevaux de course, des terres agricoles, très prospère dans le duché de Lancaster qui rapporte 20 millions d'euros par an... Voici en partie l'héritage de Charles III qui s'ajoute à son patrimoine personnel très confortable. En 2006, le prince Charles déambule en toute simplicité parmi ses vaches était déjà multimillionnaire. Sa fortune est estimée à 100 millions d'euros. En devenant roi, il l'a multiplié par six. Il faut aussi ajouter les dotations publiques. "Le souverain va aussi bénéficier de la "Sovereign Grant", la liste civile, c'est-à-dire l'argent que lui donne chaque année le gouvernement. La notion de fortune personnelle est toute relative. Charles III est très riche, mais l'argent dont il hérite est surtout rattaché à sa fonction", explique Thomas Pernette, journaliste pour le magazine Point de Vue et auteur de "Elizabeth II, les chapeaux de la couronne" aux Éditions EPA. Sa très gracieuse Majesté ne paiera aucun droit de succession. Il s'agit d'un privilège qui permet de protéger l'intégralité du patrimoine royal. Plus insolite, le nouveau roi devient aussi le propriétaire de tous les cygnes du royaume. Il en va de même des baleines et des dauphins au large des cotes britanniques. "Aux Moyens Âges, où la vie était très dure, les cygnes tout comme les poissons, les esturgeons et les baleines étaient des mets très recherchés à la cour. Donc on a voulu les protéger, en fait, non pas pour une raison écologique, mais simplement pour garantir l'approvisionnement en nourriture des palais royaux", souligne Marc Roche, journaliste pour Le Point et auteur de "Elle ne voulait pas être reine ! " aux Éditions Albin Michel. Des lois qui n'ont jamais été abolies et qui permettent actuellement de protéger ces espèces. Charles III peut circuler en toute liberté sans passeport et sans permis de conduire. C'est au nom de sa Majesté qu'ils sont délivrés. Le roi ne s'octroie pas encore de documents officiels à lui-même. TF1 | Reportage M. Guénégan, F. Der Stepanian, N. Gohet