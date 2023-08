Quel impact la fronde des policiers a-t-elle sur la ville de Reims ?

Selon Arnaud Robinet, maire de Reims (Marne), les policiers rémois soutiennent leurs collègues marseillais. Pour l’instant, il n’y a pas d’incident particulier sur le fonctionnement et sur la sécurité des concitoyens. Le service est assumé par l’ensemble des forces de l’ordre. Étant également chef d’administration, Arnaud Robinet soutient les agents qui sont sous sa protection. Il ne doit pas y avoir de sous-justice ou de sur-justice. Un policier est un citoyen comme les autres. Il doit être traité comme n’importe quel citoyen français. Il affirme également que cette politique doit être menée à travers prévention et répression. La prévention existe à travers les politiques qui sont menées dans l’ensemble des quartiers de la ville de Reims. Mais lorsque des familles pourrissent la vie de nos voisins, le maire trouve logique qu’aller vers une facilitation de la rupture des baux fait l’objet de la convention notamment signée avec le procureur de la République, le préfet et avec l’ensemble des bailleurs sociaux.