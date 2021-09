Quel rôle jouent les forces spéciales talibanes ?

Parmi les principales armes des talibans, il y a les troupes d'élites qui ont été décisives dans la conquête militaire du pays. Elles sont même devenues centrales dans la propagande du pouvoir. Ils tranchent avec l'image du rebelle en sandale et turban. Filmés par la télévision chinoise sur l'aéroport de Kaboul, les membres du "Badri 313" ont voulu projeter l'image du professionnalisme. L'unité, qui tire son nom d'une bataille légendaire du prophète Mahomet, serait très expérimentée après plus de quinze ans de combat avec les Américains. Elle est aussi la mieux équipée avec son armement made in USA, saisi à l'armée régulière afghane lorsque celle-ci a littéralement rendu les armes. Selon un diplomate qatari en Afghanistan, la sécurité aux abords de l'aéroport serait désormais assurée. Le radar, la tour de contrôle, le tarmac nettoyé et opérationnel annoncent le retour des vols internationaux dans les prochains jours. Toutefois, depuis le départ américain, seuls deux avions, des gros-porteurs d'aides humanitaires qataris, se sont posés à Kaboul.