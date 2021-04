Quel rôle le maire a-t-il durant cette crise sanitaire ?

Julien Sanchez, maire (RN) de Beaucaire (Gard), dénonce le manque d'action du gouvernement. Il précise notamment que pour sa ville, qui est le quatrième du département, il a dû attendre deux mois pour pouvoir ouvrir un centre de vaccination. Et encore, il a fallu relancer sa demande chaque semaine. "C'est-à-dire qu'il y avait des gens de plus de 80 ans qui devaient aller faire 30 km et 45 minutes de voitures pour se faire vacciner, en prenant rendez-vous sur Doctolib", a-t-il expliqué. En ce qui concerne la reprise des classes ce lundi, le maire a pris l'initiative de vacciner les enseignants et le personnel des établissements scolaires dans sa commune. Il affirme d'ailleurs que pour lui, les écoles sont un lieu de transmission du virus. "Si le gouvernement décide qu'elles doivent être ouvertes, il faut des mesures, notamment pour protéger à la fois les enfants et les enseignants. Nous verrons selon le nombre de cas qui se produisent dans les écoles dans les jours qui viennent si elles doivent être fermées", a-t-il ajouté.