Quel scénario avant l'investiture de Joe Biden ?

Depuis 200 ans, les passations de pouvoir entre présidents américains se sont toujours bien déroulées, mais cette fois-ci, il y a un point d'interrogation. En principe, les équipes de Joe Biden qui arrivent lundi à Washington devraient tout de suite travailler avec celles de Donald Trump. Mais celui-ci refusant sa défaite, il aura peut-être envie de forcer le destin et de ralentir le processus. C'est un processus extrêmement lourd, car toute l'administration actuelle, républicaine, doit démissionner pour laisser la place à la nouvelle administration qui sera donc par définition démocrate. Et cela concerne des milliers de fonctionnaires. Donald Trump conserve pour l'instant tous les pouvoirs, y compris celui du feu nucléaire. Cependant, il sera contraint par deux dates. La première, c'est le 14 décembre où sera officiellement annoncé le nom de son successeur. Et puis surtout le 20 janvier où Joe Biden sera investi. Ce jour-là, que Donald Trump le veuille de gré ou de force, il devra quitter la Maison-Blanche