Quel sera l'avenir du Parti socialiste ?

Olivier Faure et Nicolas Mayer-Rossignol revendiquent toujours chacun la victoire lors de l'élection du Premier secrétaire du Parti socialiste. Néanmoins, les résultats doivent être annoncés ce samedi. Dans tous les cas, l'avenir de ce parti est en suspens. Alors comment tourner la page de cette crise profonde ? Il faut dire que chaque camp s'accuse de tricherie et de trahison. Ils se sont donc tous réunis vendredi soir pour tenter de sortir de cette situation. La réunion a duré jusqu'à 4h du matin. Les quelques personnes qui se sont réunies autour de la table ont négocié. Négociations qui se sont poursuivies ce samedi matin. Il semble qu'ils se soient mis d'accord sur une ligne politique et sur l'organigramme. C'était d'ailleurs l'enjeu. Olivier Faure reste donc le Premier secrétaire du Parti socialiste, mais Nicolas Mayer-Rossignol est déterminé à peser et à influencer au sein de ce parti. Rappelons que ce dernier est bien mal au point depuis sa défaite historique sous la barre des 2% lors de la dernière élection présidentielle. Les militants doivent valider ou non cet accord cet après-midi. Quoi qu'il en soit, cette crise laissera forcément des traces. TF1 | Duplex M. De Guénégan