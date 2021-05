Quel temps fera-t-il l'été prochain ?

L'état de nos nappes phréatiques va plutôt bien quand on regarde le bilan nous explique Louis Bodin. Dans la plupart des régions, on retrouve des nappes de très bon niveau, poursuit-il. Il y a quelques exceptions du côté de la Bretagne, autour de la vallée de la Saône où il y a un petit déficit. Même chose très localement sur le littoral méditerranéen. Si on remonte maintenant en surface, on a une sécheresse tout au long du mois de mars et du mois d'avril. Mais il a plu tellement au début du mois de mai qu'on a quasiment rétabli la situation avec même un excédent sur la moitié Est, indique notre journaliste. Et plus on va vers le nord-ouest, et plus on a encore quelques déficits du côté de la Bretagne ou encore sur le littoral de la Manche. En revanche, côté température, durant le mois d'avril, on n'a pas vu ça depuis 20 ans, on a eu un gros déficit jusqu'à - 1,5 °C dans la moitié nord, - 0,5 °C dans le sud. Puis, ça continue encore maintenant pour le début du mois de mai. On est même à - 2 °C en dessous des moyennes de saisons. Qu'est-ce que ça laisse présager pour l'été, pour les vacances ? Est-ce qu'on peut projeter dès maintenant ? Les climatologues ont regardé après un printemps particulier, humide et frais, l'évolution du temps. Il en résulte qu'un tiers d'été humide et frais, un tiers d'été avec des valeurs de saison et un tiers avec des étés secs et chauds. En s'orientant vers la modélisation, les ordinateurs ont encore un petit peu de mal avec ces prévisions météo à long terme. Au terme, la fiabilité ne dépasse pas 50 %. Pour le monsieur météo de TF1, il est donc difficile de conclure sur le temps qu'il fera l'été prochain.