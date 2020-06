Quelle convivialité après la crise sanitaire ?

Lors de son allocution ce dimanche, le président de la République a rappelé que le virus continue à circuler et qu'il allait falloir apprendre à vivre avec. Dans nos sociétés, allier les gestes barrières et la convivialité est devenu indispensable. C'est tout notre rapport à l'autre qui s'est trouvé bouleverser. Découvrez comment se déroulent désormais nos dîners ou nos déjeuners avec nos amis et nos collègues, qui n'appartiennent pas à notre premier cercle. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.