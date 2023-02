Quelle est l’origine de cette rivalité entre Ukrainiens et Russes, deux peuples censés êtres frères ?

Romain nous raconte que l’Ukraine a toujours été une province qui se rebellait contre le régime Bolchevik et la collectivisation. Les brigades envoyées par Moscou ont, ainsi, battu et torturé les paysans pour qu’ils leur disent où ils avaient caché leurs réserves de nourritures. Ils ont tout confisqué, c’était du pillage. La faim a parfois rendu fous certains habitants, toujours selon l'historien. Il y a eu des cas de cannibalisme. Des parents qui tuaient un de leurs enfants pour sauver les autres. Cette famine a été cachée pendant toute la période soviétique. La diaspora ukrainienne en a parlé à l’étranger, mais on ne l’a pas cru. Romain Podkur estime aujourd’hui que pour Poutine, c’est qu’en choisissant de tourner vers l’Europe, l’Ukraine a montré qu’il était possible de vivre bien mieux qu’en Russie. Cela, c’est une menace pour le pouvoir russe et c’est là qu’il a voulu détruire l'Ukraine. Les prisonniers russes ont été étonnés de découvrir les routes en asphalte dans les villages ukrainiens, leur mode de vie, leurs appartements équipés de salle de bain, les maisons si solides. Ils étaient surpris par le niveau de vie ukrainien.