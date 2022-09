Quelle image gardez-vous d'Elizabeth II ?

Beaucoup d'entre nous n'ont pas vécu le couronnement de la reine Elizabeth II. Malgré tout, c'est un souvenir imprimé dans la mémoire des Français. Une reine déjà engagée, qui a ensuite su profiter des moments plus légers. Si certains voient les chiens corgis comme le symbole de la reine d'Angleterre, d'autres se souviennent surtout de ses tenues très colorées. Pour Yvette, chapelière à Dijon, le parallèle est évident. Elle avait beaucoup de chapeaux fuschias et bleus. Mais c'est en noir qu'elle marque les esprits en septembre 1997. Certains se souviennent du discours qu'elle a tenu après la mort de la princesse Diana. Les drames qui ont jalonné sa vie ont presque autant marqué les téléspectateurs que les moments heureux. Mais plutôt qu'une image du deuil, d'autres moments plus joyeux resteront. Comme des souvenirs communs, parfois universels, un peu d'éternité. TF1 | Reportage S. Millanvoye, E. Tolfa, J. Maviert