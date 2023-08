Quelle influence la météo a-t-elle sur les vacances ?

Selon Arnaud Salmon, maire de Dinard (Ille-et-Vilaine), il y a moins de touristes en ce début du mois d'août, mais ça s'est bien rempli. Le mois de juillet aurait été un peu plus moyen que d'habitude. Après, si on compare à l'année dernière, c'était une année hors norme dans tout le pays. En faisant référence aux hébergeurs locaux, la fréquentation est quasiment identique aux années avant la Covid. Il y a peut-être une petite baisse, à quelques pourcents de différence. Ce qu'il manque, c'est le flux quotidien des Rennais. Mais globalement, la fréquentation est très correcte. Par ailleurs, une femme a perdu la vie mercredi sur une plage de l'île d'Ouessant. Alors, s'il est une consigne à rappeler ce samedi, c'est qu'il faut être particulièrement prudent. Arnaud Salmon va faire passer ses équipes de police municipale pour vérifier qu'il n'y a pas de risque. En tout cas, depuis ce matin, ça reste très raisonnable, mais ils feront preuve de vigilance et de prudence. L'élu invite la population qui n'est pas forcément initiée aux grandes marées à éviter de s'approcher du bord de mer.