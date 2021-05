Quelle reconstruction pour Gaza ?

Trois jours après le cessez-le-feu, le groupe islamiste radical Hamas parade dans les rues de Gaza affichant le portrait d'un de ses membres, mort la semaine dernière sous les bombes israéliennes et une mention en arabe : "Palestine victorieuse". Son leader, Yahya Sinwar, cible prioritaire d'Israël, dont la maison a été pulvérisée, se promène au grand jour. Mais quel est le prix de cette victoire autoproclamée et essentiellement symbolique ? En tout, on parle de 250 morts dont beaucoup de civils Gazaouis. Un millier de bâtiments sont à terre et des commerces sont détruits. Le dégagement des gravats a commencé. Les réseaux d'électricité et d'eau ont été fortement endommagés lorsque l'armée israélienne a pilonné des immeubles d'habitation, considérés comme des abris du Hamas. L'aide internationale, elle, commence aussi à arriver. L'agence de l'ONU de soutien aux Palestiniens, à laquelle l'administration Trump avait coupé les vivres, bénéficie de nouveau de l'aide américaine. Elle a été rétablie cette semaine par Joe Biden. À Gaza, la Poste a rouvert ce matin. Ce service public est indispensable, car l'on y distribue une aide financière, dont dépendent de nombreux Gazaouis.