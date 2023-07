Quelles nouvelles mesures pour endiguer la violence ?

Dans le centre-ville de Clamart, ce soir du 30 juin, on voit, à l'image, les derniers instants avant le couvre-feu. Dans moins d'une heure, les sorties seront interdites. Les commerces devront baisser les rideaux. Il faut s'adapter, tant bien que mal. Comme Clamart, plusieurs villes en Île-de-France ont mis en place un couvre-feu ce soir. Dans tout le pays, les mineurs interpellés et présentés à un juge, ont interdiction de sortir pendant la nuit. Les tramways et les bus s'arrêtent à 21 heures, partout en France. Ils s'arrêtent même dès 18 heures à Marseille. Les grands événements culturels qui mobilisent des forces de l'ordre sont annulés, comme le concert de Mylène Farmer, au stade de France, ce soir et demain. Les fans, qui attendaient déjà depuis plusieurs heures, ont été priés de rentrer chez eux par la police. Le gouvernement annonce également des renforts pour les forces de l'ordre ce soir. Les blindés centaures de la gendarmerie seront déployés. Pour l'opposition, ces mesures sont insuffisantes pour sortir de cette crise. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage L. Zajdela, N. Gandillot, B. Poizeuil