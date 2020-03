Quelles sont les conséquences du coronavirus sur l'économie française ?

L'épidémie de coronavirus fragilise plusieurs secteurs dans l'Hexagone. Dans le domaine touristique, les réservations d'hôtel ont diminué de moitié. Pour les professionnels du secteur, l'inquiétude plane. De même pour le trafic aérien avec la Chine et une perte de 30 milliards d'euros pour les compagnies européennes. Dans le secteur industriel, plusieurs usines françaises sont en chômage partiel. Tous craignent des mesures de confinement qui mettraient en péril la continuité de leurs activités.