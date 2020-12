Quelles sont les conséquences environnementales de l'exportation de produits laitiers pour la Nouvelle-Zélande ?

John O'Brien possède l'une des plus grandes fermes laitières de la Nouvelle-Zélande. Chaque matin, lui et son équipe se relayent pour traire plus de 3 500 vaches. Ils produisent jusqu'à 36 millions de litres de lait par an, soit près de 100 fois plus qu'une ferme laitière française. Ce lait va ensuite rejoindre Fonterra, la plus grande coopérative agricole du pays. Ce groupe emploie plus de 40 000 personnes dans une trentaine d'usines. À lui seul, ce mastodonte représente 30% du lait mondial exporté. Pour assurer de très hauts rendements, les éleveurs utilisent des pesticides de façon massive à tel point que par endroits, le lait est devenu synonyme de fléau écologique. Cette pratique provoque de considérables dégâts sur l'environnement. Aujourd'hui, plus des deux tiers des rivières de la Nouvelle-Zélande dépassent le seuil sanitaire. Mike Joy, chercheur renommé de l'Université de Massey à Wellington, étudie le taux de nitrate dans l'eau potable depuis une quinzaine d'années. Ce composé chimique est associé au cancer colorectal. Pour lui, la crise environnementale s'est transformée en crise sanitaire.